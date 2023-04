Le PSG est fan d’un entraîneur, Galtier peut trembler

Florian Barré

Après la huitième défaite en 2023, survenue contre Lyon dimanche dernier, Christophe Galtier est de plus en plus remis en question au Paris Saint-Germain. Plusieurs noms reviennent avec insistance pour prendre la succession de l’ancien entraîneur du LOSC, notamment celui de Thiago Motta, joueur emblématique du PSG, qui semble très apprécié au sein du club parisien.

Rien ne va plus au PSG. En conséquence des défaites à répétition, le club de la capitale paraît de plus en plus pressé de lancer son grand renouvellement annuel. Si Lionel Messi est annoncé sur le départ, Christophe Galtier aussi, puisque son discours ne semble plus passer auprès de ses joueurs. Et pour le remplacer, un ancien du PSG pourrait être le bienvenu.

«Il a de grands admirateurs au PSG»

Sur la chaîne Twitch de SOS Fanta, le journaliste italien Fabrizio Romano a évoqué la situation actuelle dans laquelle se trouve Thiago Motta : « Félicitations à Thiago Motta pour le travail qu'il fait (à Bologne). Il n'a pas de phénomènes disponibles, mais il fait un travail impressionnant. Bologne veut renouveler son contrat, il faut toujours comprendre ce qui va se passer avec le banc du PSG, où il a de grands admirateurs pour son passé de joueur. A ce jour il n'y a rien, mais voyons ».

L’Inter vient jouer les trouble-fêtes

Si pour le moment le PSG n’a pas pris contact avec son ancien milieu de terrain, il ne devra pas trop tarder. En effet, en plus d’être menacé par l’offre de prolongation de contrat des dirigeants de Bologne, Thiago Motta a été approché par l’Inter Milan ces dernières semaines, pour prendre éventuellement la succession de Simone Inzaghi.