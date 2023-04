Mbappé craque en interne, le PSG peut trembler

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le message posté par Kylian Mbappé continue de grandement faire parler. Il faut dire que l'attaquant du PSG serait particulièrement remonté en interne de la façon dont la vidéo, pour la campagne d'abonnement de la saison prochaine, le met en scène, sans avoir été prévenu.

Il ne se passe pas un jour sans que le PSG ne fasse l'actualité. Cette fois, la polémique vient de la vidéo pour la campagne d'abonnement pour la saison prochain, dans laquelle seul Kylian Mbappé est mis en avant, malgré les rapides apparitions de Nuno Mendes et Warren Zaïre-Emery. Et visiblement, cela n'a pas du tout plu à l'attaquant français.

Riolo dénonce un problème au PSG avec Mbappé https://t.co/8V0WuyRUp4 pic.twitter.com/L3CwZuQ2bO — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

«Le PSG n’est pas le Kylian Saint-Germain»

Ainsi, dans une story publié sur son compte Instagram , Kylian Mbappé a poussé un gros coup de gueule : « Le PSG est un grand club et une famille, mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain ». Et pour cause, selon les informations de Jérôme Rothen, l'attaquant du PSG n'était absolument pas au courant que son interview avait été enregistrée dans le cadre de cette campagne.

«Mbappé est énervé»