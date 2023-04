Il clashe Cristiano Ronaldo en direct, Messi va adorer

Pierrick Levallet

Rivaux depuis le début de leur carrière, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se sont poussés mutuellement vers les sommets du football mondial. Mais alors qu'ils sont considérés comme certains des meilleurs joueurs de l'histoire, le débat fait rage lorsqu'il s'agit de désigner le plus fort. Mais pour Sergio Agüero, la réponse est très claire.

Depuis le début de leur carrière, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se livrent une grande rivalité dans le monde du football. Opposés et comparés l’un à l’autre depuis plus d’une décennie, La Pulga et CR7 se sont mutuellement poussés pour atteindre les sommets. Les deux joueurs ont marqué leur époque et sont aujourd’hui considérés comme les meilleurs de l’histoire.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi... Qui est le GOAT ?

Toutefois, lorsqu’il s’agit de désigner le GOAT du football, le débat fait rage entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Certains estiment que l’attaquant de 38 ans a été meilleur, d’autres pensent que l’Argentin a été plus fort et la dernière Coupe du monde, remportée par la star du PSG, peut servir d’argument. En tout cas, la réponse est très claire pour Sergio Agüero.

«Ce que fait Messi, personne n’est capable de le faire»