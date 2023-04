«C’est dramatique» : Il tremble pour le transfert de Mbappé

Thibault Morlain

Ces derniers mois, des questions s’étaient déjà posées concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Et voilà que la dernière polémique avait le PSG vient remettre de l’huile sur le feu à ce propos. Faut-il craindre le pire pour le crack de Bondy ? Alors que ça risque d’être animé cet été pour Mbappé sur le mercato, Jérôme Rothen craint vraiment les conséquences d’un possible départ.

Alors que le PSG affronte l’OGC Nice ce samedi soir, la préparation de cette rencontre a été animée côté parisien. En effet, le club de la capitale a dû gérer la grosse et inattendue polémique avec Kylian Mbappé. Sur les réseaux sociaux, le numéro 7 du PSG n’a pas hésité à pousser un énorme coup de gueule contre son club et surtout sa communication suite à la publication d’une vidéo pour la campagne de réabonnement qui utilisait une interview de Mbappé.

Mbappé à l’origine d’un transfert au PSG ? Il dévoile tout https://t.co/k7Robw8rhC pic.twitter.com/y61t2l1RbT — le10sport (@le10sport) April 8, 2023

Le divorce entre Mbappé et le PSG ?

La story de Kylian Mbappé sur Instagram a alors eu l’effet d’une bombe et forcément, il n’en fallait pas plus pour relancer le feuilleton sur son avenir. Aujourd’hui, il est sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, mais un départ ne serait donc pas à exclure pour cet été. Cela serait alors une véritable catastrophe aux yeux de Jérôme Rothen.

« Ils n’ont rien anticipé »