PSG : Zidane réclame un transfert, ça prend forme !

La rédaction

L'avenir de Christophe Galtier s'obscurcit du côté du PSG et les dirigeants qataris rêvent de faire venir Zinedine Zidane. Pour faire venir le Ballon d'Or 1998 à Paris, il faudra que le club de la capitale soit convaincant et cède à quelques caprices de Zidane. Une piste revient régulièrement, il s'agit de la volonté de recruter Ousmane Dembélé, le joueur du FC Barcelone. Et cela pourrait se faire !

L'avenir de Ousmane Dembélé au FC Barcelone est-il lié à celui de Zinedine Zidane ? A en croire de nombreux médias, le champion du monde 1998 aurait jeté son dévolu sur l'ancien Rennais s'il arrive au PSG. Sous contrat jusqu'en 2024 avec le Barça, les discussions pour une prolongation de contrat bloquent, ce qui renforce la possibilité de voir Dembélé débarquer au PSG.

Dembélé pourrait faire « une Messi »

Le FC Barcelone, qui doit réduire la masse salariale de 200M€, ne semble pas parvenir à convaincre Ousmane Dembélé de prolonger. Homme clé de Xavi, le champion du monde 2018 est blessé depuis plus de deux mois. Selon SPORT , le FC Barcelone souhaiterait régler ce problème avant la fin de la saison pour s'épargner un nouveau feuilleton à la Messi et le voir partir libre la saison prochaine. Problème, sa prolongation ne pourra pas se conclure avec une augmentation de salaire, vu la grande difficulté financière dans laquelle est le club catalan. Malgré des discussions entre les deux parties, tout semble penser que Dembélé ne souhaite pas prolonger au Barça.

Le PSG victime d'une énorme vengeance sur le mercato ? https://t.co/ME5QEh7KQ8 pic.twitter.com/U3pSzn4VyX — le10sport (@le10sport) April 8, 2023

Zidane veut Dembélé au PSG