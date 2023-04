Mbappé - PSG : La dernière bombe de la presse espagnole

Axel Cornic

Tout ne va pas au mieux entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. La star française a en effet soulevé une polémique qui a fait le tour du monde en critiquant publiquement son club pour une vidéo à but commercial dont il est le principal protagoniste. Une histoire largement reprise par les médias espagnols, qui évoquent toutefois ce samedi une décision assez inattendue.

La prolongation de mai 2022 semblait avoir tout arrangé entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, avec notamment un contrat record et un tout nouveau rôle dans le projet QSI. Moins d’un an après la relation ne semble pas vraiment idyllique, en témoigne la récente sortie de la star française sur les réseaux sociaux.

PSG : Le mercato arrive, le Qatar met une pression énorme https://t.co/xglqmZe2z2 pic.twitter.com/pXIPBwD31w — le10sport (@le10sport) April 8, 2023

« Mbappé a communiqué à son entourage qu'il voulait quitter maintenant le PSG »

Il n’a pas fallu attendre longtemps avant de voir la presse espagnole s’emparer de ce dossier et relancer les rumeurs de départ, autour d’un Kylian Mbappé vraisemblablement pressé de quitter le PSG. « Mbappé a communiqué à son entourage qu'il voulait quitter maintenant le PSG. Il veut quitter le PSG. Si ça ne tenait qu'à lui, il partirait cet été » a notamment annoncé Edu Aguirre, dans la célèbre émission El Chiringuito .

MARCA annonce des négociations... pour une prolongation !