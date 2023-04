Fiasco au mercato, le PSG fait une victime en interne

Axel Cornic

Le mercato estival approche à grands pas et après l’énième échec en Ligue des Champions ainsi qu’une année 2023 très compliquée, le Paris Saint-Germain semble se préparer à des grands changements. En interne on espère en tout cas que cela se passera mieux que l’été dernier, lorsque Luis Campos et Antero Henrique se sont marché sur les pieds et ont raté plusieurs coups importants.

L'arrivée de Luis Campos, artisans de projets à succès comme à l’AS Monaco ou encore au LOSC, avait suscité d’énormes espoirs au PSG. Pourtant, le Portugais n’a pas vraiment réalisé un très bon premier mercato, se ratant notamment sur certains chantiers importants comme celui de la défense ou de l’attaquant central.

Coup de gueule en interne, le vestiaire du PSG a tremblé https://t.co/7F037Ox1nB pic.twitter.com/KC7f8aVVzQ — le10sport (@le10sport) April 8, 2023

Un mercato 2022 freiné par Antero Henrique ?

La raison principale aurait un nom, celui d’Antero Henrique. Dès l'été 2022, des tensions ont fait surface entre Campos et son compatriote, qui a d’ailleurs occupé le poste de directeur sportif du PSG par le passé. Le premier aurait d’ailleurs reproché plusieurs fois au second ses erreurs évidents sur les ventes, qui l’ont empêché d’avoir le budget nécessaire pour renforcer l’équipe parisienne.

Luis Campos sera enfin libre