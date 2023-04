PSG : Après son craquage, Mbappé condamné à partir ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Mécontent de voir son image utilisée par le PSG pour promouvoir la campagne de réabonnement en vue de la saison 2023/24 sans avoir été prévenu au préalable, Kylian Mbappé n’a pas hésité à recadrer publiquement son club. Une sortie qui a rapidement fait le tour du monde et relancé les spéculations autour de son avenir dans la capitale. De quoi sceller son départ ?

Nouvel épisode dans la saison éprouvante du PSG. Alors que beaucoup dans la capitale attendent impatiemment la fin de l’exercice actuel, Kylian Mbappé a déclenché une nouvelle polémique en recadrant sèchement son propre club. La faute à une vidéo publiée par le PSG servant à promouvoir la campagne d'abonnement pour la saison prochaine, plaçant Kylian Mbappé au centre du projet. Problème, l’international français n’avait visiblement pas été informé de l’utilisation de son image. « Je viens de prendre part au visionnage de la campagne de réabonnement du club pour la saison 2023/2024. À aucun moment je n’ai été informé de la teneur de l’entretien avec mon interlocuteur , a lâché l’attaquant sur son compte Instagram. Cela ressemblait à une interview basique lors d’une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l’image individuelle. Le PSG est un grand club et une famille, mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain. »

Pas la première fois que Mbappé affiche sa frustration

Forcément, les propos de Kylian Mbappé dans un contexte délicat pour le PSG ne sont pas passés inaperçus sur la planète foot à moins de deux mois de la fin de la saison. Le numéro 7 avait déjà fait parler en octobre, soit à peine cinq mois après sa prolongation, avec la révélation de ses velléités de départ lors du mercato hivernal à cause des promesses non tenues par sa direction selon lui. Une situation qui s’était alors apaisée au fil des semaines, jusqu’à cette nouvelle sortie illustrant l’existence d’un malaise apparemment toujours prégnant.

«Les murs ont tremblé» : Mbappé se lâche, le PSG pique une colère noire https://t.co/Ed4CjMa2Y4 pic.twitter.com/5WBhfbWrQR — le10sport (@le10sport) April 7, 2023

