Le PSG en quête du successeur de Mbappé ? Il pose ses conditions

Thomas Bourseau

Du côté du PSG, le départ de Kylian Mbappé serait susceptible d’avoir lieu à l’été 2024 selon la presse espagnole. L’occasion pour le Paris Saint-Germain de tâter le terrain dans le dossier Jude Bellingham, mais il faudra remplir plusieurs conditions.

Kylian Mbappé pourrait ne pas s’éterniser du côté du PSG. En effet, la campagne d’abonnements du Parc des princes publiée par le club dans laquelle on aperçoit Kylian Mbappé n’a pas plu au principal intéressé. La cause ? Il n’aurait pas été prévenu lors de l’interview de la nature du projet en question. De quoi l’agacer au point de faire part de son mécontentement sur son compte Instagram personnel. Et maintenant ? Kylian Mbappé songerait à tout plaquer à l’été 2024 pour partir libre du PSG pour rejoindre le Real Madrid selon la Cadena SER.

Incertain pour Mbappé, le PSG veut assurer ses arrières avec Bellingham

Et bien que Nasser Al-Khelaïfi aimerait éviter un départ du meilleur buteur du club pour qui il s’est démené au printemps 2022 afin de lui faire signer une prolongation de contrat, le président du PSG ne mettrait pas tous ses oeufs dans le même panier. D’après la Cadena SER, de multiples contacts auraient ainsi eu lieu cette semaine entre le PSG et le clan Jude Bellingham pour qui Al-Khelaïfi avait déclaré sa flamme en décembre dernier lors d’une entrevue pour Sky Sports.

PSG : Mbappé craque, la raison enfin dévoilée https://t.co/aqz48qyQE4 pic.twitter.com/WYvCBwPUo9 — le10sport (@le10sport) April 7, 2023

Sur le départ du BvB, Bellingham a trois conditions