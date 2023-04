PSG : Messi sur le départ ? La presse espagnole s’enflamme

La rédaction

Lors de l’été 2021, Lionel Messi quittait le FC Barcelone pour rejoindre le PSG après 18 saisons sous le maillot Blaugrana. Cette signature aura été l’une des plus marquantes du football moderne, alors qu’en juin prochain, le numéro 30 parisien pourrait bien faire le chemin inverse. Mais la presse espagnole en a également profité pour révéler des informations capitales sur ce dossier.

Lionel Messi sera-t-il toujours un joueur du PSG la saison prochaine ? Alors que le club parisien se déplace ce samedi sur la pelouse de Nice, la situation de l’Argentin agite la capitale. Plus les jours passent, et plus La Pulga semble proche d’un retour en terres catalanes. Sacré champion du monde en décembre dernier, Léo Messi ne semble plus que l’ombre de lui-même au PSG, alors que son arrivée en 2021 cristallisait beaucoup d’espoirs européens pour les champions de France en titre.

Messi contrarié par Gérard Piqué

Ce samedi, Marca révèle que l’Argentin juge Gérard Piqué, désormais retraité du football professionnel, comme l’un des principaux responsables de son départ du club catalan en 2021. Pour rappel, Lionel Messi avait dû quitter libre le Barça suite à de gros problèmes économiques rencontrés par le club Blaugrana .

Lionel Messi de retour au Barça grâce à des anciens coéquipiers

Mais si le départ de Piqué du Barça pourrait jouer dans un possible retour de Messi en Catalogne, le média ibérique révèle également que les présences de Sergio Busquets et Jordi Alba, grands amis de l’Argentin, au sein du FC Barcelone, jouent en faveur de cette opération. Affaire à suivre…