C'est confirmé, Messi va les sauver

La rédaction

Depuis son arrivée au PSG en 2021, Lionel Messi aura connu des hauts et des bas au sein du club parisien. Mais surtout, l’Argentin, sacré champion du monde en décembre dernier, n’aura jamais donné l’impression d’être épanoui à Paris. Et alors que ce dernier arrive en fin de contrat en juin prochain, le FC Barcelone aimerait le faire revenir en terres catalanes. Et pour cause, Messi pourrait être le sauveur du club Blaugrana.

Si le PSG reste focalisé sur sa fin de saison et sur sa quête du 11ème titre de champion de France de l’histoire du club, Lionel Messi, lui, pourrait bien avoir la tête ailleurs. En fin de contrat en juin prochain, le septuple Ballon d’Or se rapproche de jour en jour d’un départ libre du club parisien. Et alors qu’Al-Hilal (qui a proposé un contrat record de 400 M€ au joueur), ainsi que l’Inter Miami sont très sérieusement intéressés par la signature de La Pulga , c’est bien le FC Barcelone qui semble tenir la corde dans ce dossier. Le club Blaugrana , leader en Espagne, connaît pourtant quelques difficultés sportives, mais surtout économiques.

Le PSG prépare une terrible revanche au mercato https://t.co/nG5kRXRxNP pic.twitter.com/XstAZ4mgfz — le10sport (@le10sport) April 8, 2023

Lionel Messi sauveur du Barça…

Et selon Marca , le FC Barcelone, qui a d’ailleurs été humilié ce mercredi sur sa pelouse face au Real Madrid (défaite 0-4) espère activement un retour de Lionel Messi, premièrement sur le plan sportif. En effet, la forme affichée par l’Argentin lors de la dernière Coupe du monde a prouvé à tout le monde que ce dernier, même à 35 ans, restait en capacité d’être extraordinaire. Les dirigeants du club ne sont absolument pas inquiets de la forme récente du joueur avec le PSG.

…Mais également des finances du club catalan