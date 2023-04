Zidane - Galtier : Le nouvel entraîneur du PSG est déjà connu

La rédaction

Alors que le PSG devrait se séparer de Christophe Galtier à la fin de la saison, son successeur n'est toujours pas officiellement connu. De nombreuses pistes sont étudiées comme celle menant à Zinedine Zidane, Julian Nagelsmann et même Marcelo Gallardo. L'ancien joueur du PSG et de l'OM a la cote en Europe après son passage réussi à River Plate. Mais ce dossier ne devrait pas aller plus loin...

Qui succèdera à Christophe Galtier sur le banc du Paris Saint-Germain ? Les Qataris rêvent de Zinedine Zidane mais le club parisien devra faire avec une forte concurrence comme celle du Real Madrid. Sans club depuis 2022, Marcelo Gallardo pourrait entraîner en Europe mais le PSG ne devrait pas être sa future destination...

Gallardo c'est non...

Selon le média argentin Olé , le PSG n'aurait pas coché le nom de Marcelo Gallardo comme futur entraîneur du PSG. Le coach argentin a pourtant la cote en Europe après avoir notamment remporté deux Copa Libertadores avec River Plate entre 2014 et 2022.

...car le PSG a déjà choisi !