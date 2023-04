L’OM se prépare à un transfert, c’est fini pour ce flop ?

Thibault Morlain

Si Leonardo Balerdi est aujourd’hui toujours un joueur de l’OM, un départ de l’Argentin était évoqué au mercato hivernal et au dernier mercato estival. Rien ne s’est finalement concrétisé pour le défenseur central. Et si ce n’était que partie remise ? Malgré les performances décevantes de Balerdi, l’OM s’attendrait à être sollicité cet été.

Cet été, on scrutera forcément le mercato réalisé par l’OM. Avec Pablo Longoria aux manettes, du lourd pourrait se préparer pour le club phocéen. Que nous réserve donc le président olympien ? Si les supporters de l’OM attendent bien évidemment de grosses recrues, il y aura aussi des départs à prévoir. Et parmi la liste des partants à l’OM, on pourrait notamment retrouver un certain Leonardo Balerdi.

Balerdi était courtisé

Loin d’effectuer une très bonne saison, Leonardo Balerdi aurait déjà pu quitter l’OM ces derniers mois. Au mercato estival, l’Argentin était annoncé en Italie. Pour ce qui est du mois de janvier, Balerdi était évoqué dans le viseur de l’Ajax Amsterdam. Mais voilà que le feuilleton serait loin d’être terminé.

L’OM se prépare à recevoir des offres