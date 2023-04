Mbappé menace le PSG, la réponse du Qatar est cinglante

La rédaction

Après la prolongation de mai dernier et les tension de l’automne 2022, les choses semblaient s’être apaisées entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. C’était sans compter sur une nouvelle polémique qui a éclaté ce jeudi, avec la star française qui a publiquement critiqué la communication de son propre club après une vidéo commerciale dont il est le protagoniste... malgré lui.

A priori, le clip n’avait rien d’anormal et était censé lancer le PSG vers l’avenir et la saison prochaine. Il a pourtant eu l’effet inverse, puisqu’il n’a fait que plonger encore plus le club parisien dans la crise avec un impact fort sur l’avenir de Kylian Mbappé.

Un mercato totalement nouveau pour le PSG ? https://t.co/alr5ZciFNm pic.twitter.com/xxl8SKAR2V — le10sport (@le10sport) April 7, 2023

La presse espagnole s’emballe pour Mbappé

Car il n’a pas fallu attendre longtemps pour que les critiques de l’attaquant de 24 ans ne soient traduites en nouvelles envies de départ, surtout du côté de l’Espagne. C’est le cas de la célèbre émission El Chiringuito , qui a annoncé dans la soirée de jeudi que Mbappé regretterait sa prolongation avec le PSG et voudrait partir au plus vite.

L’émir du Qatar calme tout le monde