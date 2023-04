Transferts - PSG : Aucun doute sur le prochain club de Messi ?

La rédaction

Lionel Messi est au centre des débats ces derniers temps. Et pour cause, l’Argentin dont le contrat le liant au PSG expire en juin prochain, est convoité par le FC Barcelone qui prépare son grand retour. Mais si le club catalan n’est pas l’unique prétendant de La Pulga, le désir de Messi de rester jouer en Europe laisse l’optimisme planer à Barcelone.

2 ans et puis s’en va. Plus le temps passe, plus les chances que Lionel Messi prolonge son contrat avec le PSG s’amenuisent. Pourtant, les dirigeants parisiens, comme le 10sport.com vous l’avait révélé le 18 février, ont toujours fait de la prolongation de l’Argentin une priorité. Ces derniers avaient, il y a encore quelques mois, un accord verbal avec l’agent de La Pulga pour une prolongation d’un an. Mais depuis, le champion du monde se rapproche d’un retour au Barça, qu’il avait quitté en 2021 pour rejoindre le PSG.

Le FC Barcelone optimiste pour un retour de Messi

À en croire les informations de Sport , le club Blaugrana semble optimiste dans l’optique d’un retour de Lionel Messi, qui ne donne pas l'impression de vouloir prolonger au PSG. Pourtant, les relations très tendues entre le Barça et Javier Tebas (le président de la ligue), ne faciliteront pas les choses.

Messi veut rester en Europe

Mais cet élan d’optimisme catalan se caractérise également par la volonté du numéro 30 du PSG de rester en Europe à l’issue de son contrat, afin de pouvoir continuer à jouer à son niveau maximum. Ainsi, les ambitions d’Al-Hilal et l’Inter Miami, qui avaient tout deux comme objectif la signature de Léo Messi, prennent du plomb dans l’aile.