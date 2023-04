Mercato : Mbappé et Messi, destins croisés au PSG ?

Thomas Bourseau

Comme Lionel Messi avant lui, Kylian Mbappé aurait dû rallonger son aventure au PSG au début de l’année 2023 selon The Athletic. Néanmoins, le Bayern Munich aurait redistribué les cartes et les deux feuilletons reprennent à présent.

Pendant le Mondial au Qatar, il était révélé par Le Parisien et Fabrizio Romano notamment qu’un accord de principe avait été trouvé entre le PSG et Lionel Messi pour que celui qui allait devenir champion du monde avec l’Argentine finisse par prolonger son aventure au PSG pour au moins une saison supplémentaire. Cependant, les mois sont passés et un départ libre de tout contrat de Messi semble être plus plausible que jamais cet été.

Messi devait prolonger, mais a été refroidi après le Bayern

The Athletic révélait dernièrement que l’une des raisons derrière ce revirement de situation proviendrait notamment des mauvais résultats sportifs du PSG et de l’élimination prématurée en Ligue des champions. Même son de cloche pour Kylian Mbappé ? Ce samedi, The Athletic a confirmé la tendance.

Mercato : «Arrêtez de délirer», il démonte une rumeur sur Mbappé https://t.co/mObEZ4WSme pic.twitter.com/VT1OZrJVX0 — le10sport (@le10sport) April 8, 2023

Mbappé marcherait sur les traces de Messi