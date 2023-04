Le feuilleton Mbappé reprend, le PSG craint un effet domino

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après un feuilleton qui aura duré des mois, Kylian Mbappé avait pris la décision de prolonger son contrat avec le PSG. Mais l’international français va vite se retrouver au cœur de l’actualité pour son avenir, surtout que son choix pourrait impacter celui des autres cadres du vestiaire. Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Marquinhos et Presnel Kimpembe.

Prolongé en mai dernier par le PSG, Kylian Mbappé ne va pas mettre longtemps avant de se retrouver au cœur d’un nouveau feuilleton. L’attaquant français est sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2024 avec une option pour rester un an de plus. Et le PSG va rapidement devoir se positionner sur ce dossier.

L’avenir de Mbappé peut plomber le PSG

Car d’après les informations de The Athletic , l’avenir de Kylian Mbappé pourrait avoir un effet domino sur de nombreux cadres. Ce n’est pas une nouveauté, Mbappé incarne le projet du PSG, lui qui est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur du monde. Sans lui, le PSG perdrait sa figure de proue.

PSG : Trompé, le Real Madrid remet le couvercle avec Mbappé https://t.co/eq7uMekIls pic.twitter.com/3HDFHNXqUY — le10sport (@le10sport) April 8, 2023

Des cadres bientôt libres

En plus de Kylian Mbappé, d’autres joueurs ont un avenir incertain. Lionel Messi et Sergio Ramos seront libres cet été, Marquinhos et Presnel Kimpembe la saison prochaine. Si Mbappé reste, le PSG aura plus de facilité à les conserver. Le contraire pourrait se produire si le nouveau capitaine de l’équipe de France décidait de plier bagages…