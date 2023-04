Un dossier du mercato réactivé, le PSG reçoit une réponse à 30M€

Axel Cornic

Avec le possible départ de Lionel Messi ou encore de Neymar, le Paris Saint-Germain cherche des solutions sur le mercato et Luis Campos aurait décidé de relancer une ancienne piste. Elle mènerait à Hakim Ziyech, dont le contrat se termine en juin 2025 et qui ne semble plus du tout avoir sa place à Chelsea.

En plus d’un numéro 6 et d’un attaquant de pointe, Luis Campos souhaiterait recruter un ailier droit gaucher lors du mercato estival. Un profil qui n’est pas sans rappeler celui de Lionel Messi, dont le contrat se termine dans quelques semaines et qui est annoncé proche d’un départ du PSG.

Mbappé - PSG : La dernière bombe de la presse espagnole https://t.co/xBQoJPLEMj pic.twitter.com/416V4YwDFQ — le10sport (@le10sport) April 8, 2023

Ziyech, le PSG a une deuxième chance

Football Insider assure que des sources proches du PSG auraient confirmé l’intention de Luis Campos de relancer la pise menant à l’international tunisien, qu’il avait déjà approché lors de l’été dernier. Chelsea ne semble vraisemblablement pas contre un départ, puisque Ziyech ne joue que très peu cette saison.

Chelsea réclame au moins 30M€