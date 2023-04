Le PSG prépare une terrible revanche au mercato

Axel Cornic

Le mercato estival débute dans plusieurs semaines, mais Luis Campos semble d’ores et déjà s’être mis au travail pour renforcer le Paris Saint-Germain. Il semble notamment décidé à relancer la piste menant à Hakim Ziyech, qui ne joue quasiment plus à Chelsea et qui avait déjà été approché au cours de l’été 2022.

Luis Campos a raté sa première chance au PSG, mais nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’une deuxième va lui être donnée par les propriétaires du PSG. Il a ainsi l’intention de réaliser un mercato meilleur que le précédent, pour enfin combler les lacunes de l’effectif parisien.

Le PSG a la clé pour débloquer son mercato https://t.co/kiOEoOveBy pic.twitter.com/hCVOWH91Bt — le10sport (@le10sport) April 8, 2023

Campos a lancé son mercato

D’après les informations de L’Equipe , Luis Campos aurait identifié trois profils bien distincts pour renforcer le PSG lors du mercato 2023. Il y aurait donc un milieu pouvant évoluer devant la défense, un ailier droit qui est capable de rentrer sur son pied gauche et un attaquant de pointe, poste qui était déjà une priorité l’été dernier. Il ne faut pas non plus oublier Milan Skriniar, qui débarquera au terme de son contrat avec l’Inter.

Ziyech, cette fois c’est la bonne