Le PSG a tranché, les prochaines recrues identifiées

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Luis Campos est parti pour rester au Paris Saint-Germain malgré la piteuse saison réalisée et les changements attendus en interne. Le Portugais, scruté de près par ses supérieurs, est à la tâche depuis plusieurs mois et a fixé ses priorités pour le mercato estival.

Une fois n’est pas coutume, l’été s’annonce mouvementé dans la capitale, surtout au terme d’une saison aussi compliquée pour le PSG. Si l’avenir de Christophe Galtier s’écrit en pointillé, avec un départ acté si le club parvient à trouver le profil idéal pour sa succession, celui de Luis Campos fait peu de doute. Comme vous l’avait révélé le10sport.com, le Portugais s’est entendu à son arrivée avec le Qatar pour un projet initialement prévu sur trois saisons, lui permettant de voir le futur assez sereinement malgré une déception qui prédomine du côté de Doha. Pour autant, Campos n’a pas vraiment le droit à l’erreur à l’aube du mercato d’été, un an après ses nombreux ratés.

Luis Campos est attendu au tournant

Forcément attendu sur le marché des transferts, un terrain de chasse qu’il connaît bien après ses prouesses à l’AS Monaco et au LOSC, Luis Campos a déçu lorsqu’on réalise le bilan de ses six renforts. Si Vitinha et Nordi Mukiele sont parvenus à convaincre malgré leur irrégularité, Fabian Ruiz, Renato Sanches, Carlos Soler et Hugo Ekitike apparaissent jusqu’à maintenant comme des erreurs de casting, au point que le départ de certains soit déjà imaginé en interne. Le conseiller sportif du PSG est donc à la tâche pour prouver qu’il reste l’homme de la situation malgré les obstacles sur sa route. La masse salariale parisienne est pleine à craquer, limitant sa marge de manœuvre sur le mercato, à l’inverse de l’enveloppe dont il va disposer pour réaliser ses emplettes, mais cela n’empêche pas les pistes d’être nombreuses au PSG.

Trois priorités identifiées

Selon L’Équipe , au moins trois joueurs sont attendus à Paris cet été, en plus de Milan Skriniar, dont l’arrivée est actée une fois son engagement terminé avec l’Inter. Luis Campos ciblerait trois postes à renforcer en priorité : une sentinelle pour (enfin) pallier le départ de Thiago Motta, un ailier gauche pour évoluer sur le flanc droit, et un attaquant. Malgré l’incertitude autour de l’identité de l’entraîneur en poste la saison prochaine, Campos multiplierait les rendez-vous avec les agents et préparerait l’effectif du PSG en tablant sur un 3-5-2, et plusieurs noms sont déjà évoqués, dont ceux de Victor Osimhen (Naples), Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort), Khephren Thuram (OGC Nice), Youssouf Fofana (AS Monaco), Manu Koné (Borussia Mönchengladbach) ou encore Rayan Cherki (OL)

D’autres arrivées en vue ?

D’autres pistes ont également été évoquées et vont dépendre des départs qui pourraient avoir lieu dans les prochains mois. Alors que Lionel Messi semble proche de la sortie désormais, le futur de Sergio Ramos est toujours aussi incertain et conditionne le recrutement d’un autre défenseur central après Milan Skriniar. Comme révélé par le10sport.com, le profil de Bernardo Silva plaît aussi à Luis Campos, ainsi qu’à Kylian Mbappé. Une association qui avait brillé en Principauté. En parallèle de ces recrues confirmées qui sont espérées, Luis Campos continue de lorgner certains jeunes capables d’intégrer à terme le groupe pro après un passage chez les jeunes. C’est notamment le cas du défenseur Luka Vuskovic (16 ans, Hajduk Split). La révolution annoncée l’été dernier pourrait finalement avoir lieu avec un an de retour à Paris.