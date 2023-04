C’est terminé, l’OM a tranché pour son entraîneur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé l'été dernier sur le banc phocéen, Igor Tudor a vécu une première saison agitée à l'OM. Et la situation pourrait bien s'empirer en cas de non-qualification pour la Ligue des champions. Mais malgré les quelques tumultes, qui accompagnent le passage du technicien croate, la direction marseillaise continue à lui apporter sa confiance.

Arrivé à l'OM pour prendre la succession de Jorge Sampaoli, Igor Tudor est arrivé dans la peau d'un entraîneur peu réputé, qui restait sur une aventure mitigée au Hellas Vérone. D'abord décrié, au sein même de son vestiaire, le technicien croate est parvenu à inverser la tendance, jusqu'à être acclamé par le Vélodrome. Si Tudor est parvenu à maintenir le cap, c'est aussi grâce à Pablo Longoria, qui lui a toujours maintenu sa confiance, malgré les critiques.

«Pas envie de m’en aller» : il scelle son avenir à l’OM ! https://t.co/y5mLt7pOjM pic.twitter.com/9XXtgP6pLs — le10sport (@le10sport) April 7, 2023

Longoria à la rencontre des supporters

Et même si l'OM traverse, actuellement, une période de turbulences, le dirigeant espagnol continue d'apporter son soutien à Tudor. Lors d'une rencontre avec des supporters ce jeudi soir, Longoria a annoncé qu'il n'était pas question de se séparer du technicien à l'issue de la saison. « Je souhaite que Tudor reste ! » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par RMC Sport. Quelques heures plus tard, Longoria accordait un entretien au Figaro . Et le discours était similaire.

Longoria prend position pour l'avenir de Tudor