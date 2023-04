Le boss de l’OM lâche un gros coup de gueule

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Grand favori de la Coupe de France après avoir éliminé le PSG en huitième de finale, l’OM est sorti à la surprise générale dès les quarts, battu à domicile par Annecy. Une élimination que Pablo Longoria juge « inacceptable », lui qui avait fixé l’objectif de remporter cette compétition.

On connaît enfin l’affiche de la finale de la Coupe de France ! Tenant du titre, le FC Nantes ira défendre son trophée face à Toulouse, vainqueur d’Annecy au bout du suspense. Un match qui devrait donner encore plus de regrets à l’OM, éliminé par le pensionnaire de Ligue 2 au tour précédent, au Stade Vélodrome.

L’OM humilié à domicile

Après avoir sorti le PSG, l’OM pensait avoir fait le plus dur. Mais le club olympien s’est fait surprendre à domicile, éliminé aux tirs au but par Annecy. Une élimination très difficile à digérer pour les supporters marseillais qui attendent un titre depuis plus de dix ans.

«C'était inacceptable»