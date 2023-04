«Tout est possible» à l’OM, le PSG est prévenu

Arnaud De Kanel

Battu par l'OL dimanche soir en clôture de la 29ème journée de Ligue 1, le PSG voit revenir l'OM et le RC Lens à six points à 9 journées de la fin. Malgré le nul concédé contre Montpellier, l'OM peut donc croire au titre comme le rappelle Mathieu Valbuena, bien qu'il soit défaitiste.

Avec la défaite du PSG face à l'OL, les cartes sont rebattues pour la fin de saison. Le RC Lens mais surtout l'OM peuvent rêver du titre. Les deux clubs ne sont plus qu'à six points du leader parisien pour qui rien n'est joué. Mathieu Valbuena aimerait que le club phocéen en profite même s'il estime que la priorité est d'assurer la deuxième place.

Mercato - OM : Un transfert est déjà acté pour cet été https://t.co/Dg2srr3kP2 pic.twitter.com/yNy8rkDRIq — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

«Paris va sûrement avoir une réaction»

Dans un entretien accordé au Phocéen , Mathieu Valbuena a commenté la fin de saison qui attend l'OM en championnat. « Les joueurs ne le diront jamais, sinon ils vont passer pour des prétentieux. Mais je pense que dans le vestiaire, ils doivent y penser. Paris a deux matchs compliqués qui arrivent. Un déplacement à Nice et une réception de Lens. Donc tout est possible. Mais le plus important, c'est de sécuriser la seconde place. Derrière, il y a Lens et Monaco, qui ont gagné la semaine dernière. Le titre ? Si on parle au niveau comptable, c’est encore possible. Mais ça me parait compliqué. Paris va sûrement avoir une réaction », a déclaré l'ancien joueur de l'OM, avant de poursuivre.

«Le plus important doit-être de sécuriser cette deuxième place»