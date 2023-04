L’OM s’écroule, il dévoile la raison

Arnaud De Kanel

Galvanisé après la victoire contre le PSG en Coupe de France, l'OM connait un très gros coup de moins bien depuis l'élimination face à Annecy et la claque reçue face aux coéquipiers de Kylian Mbappé en championnat. C'est à domicile que le club phocéen flanche ces dernières semaines et pour Marc Libbra, ces deux défaites ont entrainé les joueurs dans leur chute.

L'OM a manqué l'occasion de réaliser un gros coup ce week-end. En effet, les hommes d'Igor Tudor ont été tenu en échec vendredi alors que le PSG s'est incliné deux jours plus tard face à l'OL. Une nouvelle fois, la maladie du Vélodrome a frappé. Les Olympiens ne gagnent plus dans leur jardin et les deux revers consécutifs face au PSG puis Annecy en seraient les causes principales pour Marc Libbra.

«La honte absolue»

« La victoire en coupe face au PSG a galvanisé tout le monde. Les supporters ont cru que battre Paris était possible ; deux matches ont suffi pour prendre une claque, entre le PSG en championnat et Annecy en coupe. En quatre jours, tu t’es fait rouster. Annecy, c’est terrible. La honte absolue pour un grand club comme l’OM, peut-être une faute professionnelle, même si on peut passer à travers. La cassure se fait peut-être à ce niveau-là concernant les matches au Vel’. Je ne comprends pas comment tu peux avoir autant de soucis à la maison. Il faut peut-être soigner les bobos dans les têtes », a déploré l'ancien joueur de l'OM dans un entretien accordé à La Provence , avant de poursuivre.

«J’ai du mal à comprendre comment l’équipe en est là»