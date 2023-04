OM : Il vit un enfer depuis 6 mois et ça commence à devenir très inquiétant…

La rédaction

Le torchon brûle entre Jonathan Clauss et Igor Tudor. Les deux hommes seraient en froid depuis quelque temps. En cause, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille reproche à son joueur son manque de sérieux dans le travail. Celui qui réalisait de belles performances, il y a une saison, a vu son niveau dégringoler.

Jonathan Clauss n'y arrive plus. Son match face à Montpellier en est la preuve que l'international tricolore traverse une période délicate dans sa carrière. Celui qui a fait les beaux jours du RC Lens se retrouve dans une impasse sans précédent pour lui avec un entraîneur qui a presque perdu espoir en son joueur.

Le Classique, le chamboulement

Alors que les tensions étaient au plus haut, les choses se sont empirées après le clasico face au Paris Saint-Germain. En effet, le joueur qui était sur le banc des remplaçants, n'avait pas apprécié surtout que Didier Deschamps était présent au stade pour superviser le latéral droit de l'Olympique de Marseille. Pour Igor Tudor, Jonathan Clauss ne travaille pas assez aux entraînements. Tudor n'a pas manqué de le faire savoir. Les récentes performances du joueur ont fait que Didier Deschamps ne convoque pas le joueur pour le stage du mois de mars.

Équipe de France : Grand absent du mondial, Clauss brise la glace avec Deschamps https://t.co/W4rP8BsLh2 pic.twitter.com/pr4Nnh0pLA — le10sport (@le10sport) January 8, 2023

Clauss tacle Tudor

Jonathan Clauss n'a pas été doux avec son entraîneur, Igor Tudor, lors d'un passage sur Téléfoot : « Il est fidèle à lui-même, il est comme ça avec tout le monde. C’est dur parfois et très cool souvent. C’est quelqu’un de très exigeant qui n’a pas peur de dire les mots qui blessent. Mais parfois, ce n’est pas plus mal d’entendre des mots qui blessent plutôt que de se faire caresser dans le sens du poil. À l’image de l’OM, il va droit au but dans ce qu’il veut et dans ce qu’il a à vous dire. Il m’a beaucoup apporté mentalement. Même s’il est à l’écoute, c’est lui le boss et il veut faire savoir que c’est lui le boss.»

Les paroles du défenseur, Jonathan Clauss, n'ont pas plu à son entraîneur, Igor Tudor, qui lui a fait savoir. Les deux hommes ont une relation très compliquée en ce moment même si Jonathan Clauss reste un titulaire dans le onze de l'Olympique de Marseille. Mais cela pourrait aussi changer si les jours à venir surtout si les prestations du joueur ne suivent pas.

Il reste une valeur sûre