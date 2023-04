Un joueur de l’OM viré de l’entraînement, son identité révélée

Thibault Morlain

Dès son arrivée à l’OM en tant qu’entraîneur, Igor Tudor n’a pas hésité à faire preuve d’une grande autorité. De quoi alors créer certaines étincelles avec ses joueurs. Ça a notamment clashé avec Guendouzi ou encore Gerson et dernièrement, le Croate révélait avoir renvoyé un joueur de l’entraînement. On sait désormais qui cela concerne…

Pour remplacer Jorge Sampaoli en tant qu’entraîneur de l’OM, Pablo Longoria a décidé d’aller chercher Igor Tudor. Et le changement a été radical entre l’Argentin et le Croate. En effet, désormais, le jeu des Phocéens est très discipliné. Une politique qui se retrouve également à l’entraînement où aucun écart n’est accordé par Tudor.

« La semaine dernière, j'en ai renvoyé un au vestiaire »

Dernièrement, pour L’Equipe , Igor Tudor avait fait une grosse révélation, expliquant avoir viré un joueur de l’OM de l’entraînement. « Les mois passent, le joueur s'adapte et parfois il baisse un peu, mais moi je reste le même, je regarde et je leur dis : "Hey oh, je suis encore là." Aujourd'hui encore, je bataille. La semaine dernière, j'en ai renvoyé un au vestiaire qui ne faisait pas les efforts », expliquait le Croate.

Une victime nommée Nuno Tavares