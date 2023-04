L’OM a blacklisté une «légende»

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que certains le considèrent comme une légende de l’OM, Dimitri Payet a de nouveau inscrit son nom dans la grande histoire du club olympien en devenant le troisième joueur le plus capé en championnat. Ce qui ne change rien à son temps de jeu quasi inexistant depuis qu’Igor Tudor est arrivé sur le banc marseillais.

Dimitri Payet est-il une légende de l’OM ? Le débat a refait son apparition lorsque le capitaine marseillais a dépassé les 100 buts et les 100 passes décisives en Ligue 1. Pour Alain Pecheral, ancien journaliste pour Le Provençal, pas de doute : Payet est une icône à Marseille. « Je serais pour mettre Payet dans les légendes de l’OM, même si effectivement il a inscrit des buts dans d’autres équipes pour atteindre ce record. Mais c’est tout frais », estime t-il, un avis qui va à l’encontre de celui d’Eric Di Meco.

Pour Di Meco, Payet n’est pas une légende

« Comment tu peux dire que Payet, un joueur qui n’a rien gagné sous ton maillot et qui a mis la moitié de ses buts et de ses passes décisives à Nantes, Saint-Etienne et Lille, qu’il est une légende de l’OM ? Tu sais ce que c’est l’histoire de ce club qui a 130 ans ? Ce sont des mecs qui ont mis 194 buts sous ce maillot [Gunnar Andersson], qui ont mis 44 buts sur une saison [Josip Skoblar], qui ont gagné des Ballons d’or [Jean-Pierre Papin] », avait lâché l’ancien défenseur de l’OM.

Pour son mercato, le PSG veut copier l’OM https://t.co/2XrtKnIGH4 pic.twitter.com/CfUziBhxt4 — le10sport (@le10sport) April 3, 2023

Encore un record pour Payet

Il est possible que le débat soit relancé une énième fois puisque Dimitri Payet vient de battre un nouveau record. Vendredi soir, en entrant en jeu face à Montpellier, le capitaine de l’OM est devenu le 3ème joueur le plus capé de l’histoire du club olympien en Ligue 1 derrière Roger Scotti et Steve Mandanda évidemment. Statut de légende ou pas, cela ne change rien à la situation actuelle de Dimitri Payet. Remplaçant depuis le début de saison, le milieu offensif de 36 ans n’a presque plus de temps de jeu. A titre d’exemple, Payet a moins joué cette saison qu’un certain Amine Harit, blessé depuis le mois de novembre. Cela en dit long sur le projet d’Igor Tudor avec Payet…