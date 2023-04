OM : Il talonne Messi et Neymar, une légende est aux anges

Arnaud De Kanel

Encore inquiétant face à Strasbourg, Jonathan Clauss cristallise les critiques ces derniers temps. Le latéral traverse un gros coup de moins bien, notamment depuis la Coupe du monde où Didier Deschamps ne l'avait pas retenu. Malgré tout, il reste le troisième meilleur passeur de Ligue 1 derrière Lionel Messi et Neymar. Assez pour combler Eric Di Meco, convaincu des qualités de l'Alsacien.

Jonathan Clauss est dans une très mauvaise passe à l'OM. A l'instar de Nuno Tavares, le piston marseillais inquiète sérieusement. Il se retrouve sous le feu des critiques et sa relation avec Igor Tudor se serait refroidie. Mais grâce à un bon début de saison, il pointe à la troisième place du classement des meilleurs passeurs de Ligue 1 derrière Lionel Messi et Neymar. Eric Di Meco salue cette performance et préfère défendre Jonathan Clauss.

«Je trouve que c’est une belle perf»

« J’aime beaucoup le joueur. Il est fort offensivement, mais il est aussi capable de jouer dans une défense à quatre. C’est le problème des latéraux aujourd’hui, on le voit avec (Nuno) Tavares, qui ne peuvent jouer que dans un système à cinq car ils ont trop de lacunes défensivement. Clauss peut le faire, même si je pense qu’il préfère ce rôle de piston, qui lui laisse davantage de liberté sur le plan offensif. C’est le troisième meilleur passeur de Ligue 1 (avec dix offrandes, ndlr) derrière Neymar et Messi. Je trouve que c’est une belle perf’ », salue Eric Di Meco dans les colonnes de La Provence . Pour lui, Didier Deschamps est inconsciemment responsable du gros coup de moins bien de Jonathan Clauss.

«Je pensais vraiment qu’il irait au Mondial»