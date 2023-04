«C’est inquiétant», le terrible constat sur l’OM

Arnaud De Kanel

Face à Montpellier vendredi, l'OM a de nouveau calé à domicile. Les Olympiens n'arrivent plus à gagner dans leur jardin et continuent d'y perdre des points précieux dans la course à la qualification pour la Ligue des champions. Cette spirale négative inquiète Marc Libbra.

Le calvaire se poursuit pour les joueurs de l'OM au Stade Vélodrome. Bien que portés par leur public, les hommes d'Igor Tudor ne trouvent plus la faille chez eux. Cela a recommencé vendredi face à Montpellier. L'OM a encore laissé trainé des points importants et ça n'est pas sans inquiéter Marc Libbra, l'ancien de la maison marseillaise.

«C’est terrible»

L'OM a concédé le nul sur sa pelouse contre Montpellier. Une nouvelle déconvenue pour une équipe qui affiche un tout autre visage à l'extérieur. Ça commence à faire beaucoup selon Marc Libbra. « C’est inquiétant parce que l’équipe n’arrive plus à faire la différence au Vélodrome. Elle a déjà perdu 20 points. C’est terrible », a-t-il relevé dans un entretien accordé à La Provence , avant d'ajouter.

«On peut avoir des regrets»