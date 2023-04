Un joueur de l’OM dézingué sur les réseaux sociaux, son clan sort du silence

Thibault Morlain

Après d’excellents débuts à l’OM suite à son transfert en provenance du RC Lens, Jonathan Clauss connait actuellement des moments plus compliqués. Alors que ses performances en déçoivent plus d’un, à commencer par Igor Tudor, Clauss voit les critiques se multiplier sur les réseaux sociaux. Dans ce contexte, la compagne du joueur de l’OM a pris la parole sur son compte Instagram.

Actuellement, Jonathan Clauss n’y arrive plus trop avec l’OM. D’ailleurs, selon les derniers échos de L’Equipe , il existerait quelques tensions entre le Marseillais et son entraîneur, Igor Tudor. En effet, le Croate reprocherait notamment à Clauss de ne pas assez travailler à l’entraînement. Et cela semble se confirmer sur le terrain puisque l’ex-joueur du RC Lens n’est plus aussi performant qu’il y a quelques mois, lui qui a notamment dû digérer sa non-sélection avec l’équipe de France pour la Coupe du monde. Forcément, les critiques fusent de la part des supporters à l’encontre de Jonathan Clauss qui s’est notamment vu dernièrement reprocher sa présence à une fête organisée par des candidats de télé-réalité.

« Il ne mérite en aucun ça »

Il y a donc ceux qui critiques Jonathan Clauss, mais aussi ceux qui le soutiennent. Ainsi, la compagne du joueur de l’OM, Pauline, a rapporté un de ces messages sur son compte Instagram . « Salut, dis à Jonathan de ne pas écouter les critiques et la haine qu’il reçoit depuis hier. Il ne mérite en aucun cas ça. Qu’il garde la tête haute, qu’il reste focus, il reviendra plus fort et fera fermer la bouche des rageux », peut-on lire dans ce message.

« La haine et le manque de respect n’ont jamais rien fait avancer »