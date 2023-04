L’entraîneur de l’OM a l’une de ses stars dans le collimateur

La rédaction

Arrivé cet été en provenance du RC Lens, Jonathan Clauss avait débuté sa saison marseillaise sur les chapeaux de roues. Le défenseur marseillais, véritable révélation au plus haut niveau lorsqu'il était à Lens, a immédiatement accroché avec Igor Tudor. Seulement, entre eux l'amour ne dure que 4 mois puisque depuis cet hiver les deux hommes ne s'entendent plus et un conflit est en train de naître.

Terrible année pour Jonathan Clauss. Le défenseur de 30 ans était arrivé à l'OM dans la peau d'un joueur (enfin) confirmé au plus haut niveau et avec le statut d'international français. On le sait, le parcours de Clauss a été semé d'embûches, lui qui a dû passer par le niveau amateur pour gravir petit à petit les échelons. Une fois arrivé au but, ses performances avec l'OM se sont abaissées et il n'a pas été retenu par Didier Deschamps pour la Coupe du monde alors qu'il avait été appelé en septembre. Un terrible coup dur dont il n'arrive pas vraiment à se remettre.

Une attitude qui irrite le staff

Dans son édition du jour, le quotidien L'Équipe évoque la situation de Jonathan Clauss à l'Olympique de Marseille. Tout en rappelant que le défenseur français avait soutenu son nouvel entraîneur lorsqu'il était sifflé par le Vélodrome en début de saison, le quotidien annonce que l'idylle serait terminée. Son attitude quotidienne irriterait le staff de l'OM...

OM : Deschamps a plombé un Marseillais https://t.co/OVvUTKakks pic.twitter.com/1uYJG6ttHP — le10sport (@le10sport) April 2, 2023

Tudor accuse son joueur de ne pas assez travailler