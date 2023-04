Mbappé, Tudor, Messi… Toutes les infos mercato du 7 avril

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Pas de départ du PSG pour Mbappé ?

L’EQUIPE réagit sur la nouvelle polémique opposant Kylian Mbappé au PSG et sa nouvelle vidéo sur la campagne de réabonnement, qui a provoqué un coup de gueule de l’attaquant français jeudi. Selon le quotidien sportif, malgré cet épisode, il n’est absolument pas question d’un transfert de Mbappé ce été, et le joueur l’aurait d’ailleurs bien compris puisqu’il lui restera un an de contrat avec le PSG cet été.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : La presse espagnole relance le feuilleton Mbappé

De son côté, la presse espagnole avance une autre version quant à l’avenir du numéro 7 du PSG. Le journaliste Edu Aguirre annonce dans l’émission El Chiringuito que Kylian Mbappé aurait communiqué à son entourage son envie de quitter le PSG. Si ça ne tenait qu'à lui, il partirait même dès cet été malgré un contrat qui court jusqu'en 2024. Quoiqu’il en soit, la décision est prise du côté de Mbappé.



Pour plus d'informations, cliquez ici

OM : Longoria affiche un doute pour l’avenir de Tudor

Dans un large entretien accordé au Figaro ce vendredi, le président de l’OM Pablo Longoria a évoqué l’avenir incertain de son entraîneur, Igor Tudor, courtisé par la Juventus pour cet été : « J'aimerais bien donner de la continuité, pas seulement sur le modèle de jeu, mais sur l'aspect de l'exigence, du respect des règles et de l'autorité. Je dis j'aimerais, car je n'ai pas de boule de cristal pour lire l'avenir. Mais je suis très content de son travail. J'espère qu'il est aussi content que moi et nous ne devons pas seulement analyser les derniers résultats, car il faut prendre de la hauteur. Je suis très « remerciant » envers Igor Tudor pour ce qu’il accomplit », confie Longoria.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Longoria fixe également son avenir à l'OM

Toujours dans les colonnes du Figaro , Pablo Longoria en profite pour assurer avec force qu'il n'envisage pas son avenir ailleurs qu'à l'OM, alors qu'il est également question d'un retour à la Juventus pour le président marseillais : « Jamais je ne quitterais l'OM ! Peut-être qu'un jour le propriétaire perdra sa confiance en moi, Mais je n'ai pas envie de m'en aller. Et je ne crois pas qu'un président de l'OM puisse partir d'ici pour chercher un autre club. Ce serait un manque de respect envers l'institution, qui est plus grande que Pablo Longoria... », explique-t-il.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Barcelone place ses pions pour le retour de Messi