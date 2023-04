Mercato : La presse espagnole s’emballe pour Mbappé, la réponse du PSG

Axel Cornic

La récente sortie de Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux n’a laissé personne insensible… et surtout pas les médias espagnols, qui sont repartis de plus belle en annonçant un possible départ catastrophe du Paris Saint-Germain ! Au sein du club on semble toutefois assez serein, quasiment un an après l’énorme feuilleton liant la star française au Real Madrid.

Il ne manquait plus que ça ! Alors que le PSG traverse une fin de saison chaotique, Kylian Mbappé a fait une sortie très remarquée sur les réseaux sociaux. La star parisienne a en effet contesté les choix de communication de son club, dénonçant la récente vidéo de lancement de la campagne abonnements pour la saison 2023/2024.

Neymar - Messi : Rupture au PSG, Mbappé n'en peut plus https://t.co/0XIBSAB9Mr pic.twitter.com/zkD14GAlrs — le10sport (@le10sport) April 7, 2023

L’Espagne saute sur l’occasion

A priori rien d’alarmant, mais forcément avec Kylian Mbappé tout prend des proportions gigantesques et fait surtout réagir à l’étranger. C’est le cas en Espagne, ou plusieurs médias ont interprété ce message comme un nouveau clash entre le joueur et le PSG, avec El Chiringuito qui n’a pas tardé à remettre sur la table des supposées envies de départ.

Le PSG ne pense pas du tout à un départ de Mbappé