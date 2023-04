Mbappé acte son départ du PSG, il lâche une bombe en privé

Thibault Morlain

La vidéo du PSG semblait anodine et pourtant, elle a déclenché la colère de Kylian Mbappé. Un message sur les réseaux sociaux et tout s'est enflammé. Forcément, cela a relancé toutes les rumeurs concernant l'avenir de Mbappé. Et du côté de l'Espagne, on l'annonce : le numéro 7 du PSG aurait d'ores et déjà acté son départ.

Ces dernières heures, le feuilleton Kylian Mbappé est reparti. En effet, tout est parti d'une vidéo du PSG pour faire la promotion de la campagne d'abonnements 2023-2024. Se sentant utilisé, le crack de Bondy a alors poussé un gros coup de gueule sur les réseaux sociaux. Il n'en fallait pas plus pour déclencher à nouveau les rumeurs à propos d'un départ de Mbappé.

« Il veut quitter le PSG »

Face à cette guerre entre le PSG et Kylian Mbappé, Edu Aguirre a fait de grosses révélations sur le plateau d' El Chiringuito . Il a tout simplement assuré que le Français avait acté son départ : « Mbappé a communiqué à son entourage qu'il voulait quitter maintenant le PSG. Il veut quitter le PSG. Si ça ne tenait qu'à lui, il partirait cet été ».

« L'histoire entre Mbappé et le PSG est arrivée à sa fin »