Une star sur le départ, l’annonce de l’OM

Agé de 36 ans, Dimitri Payet semble condamné à passer la fin de la saison sur le banc des remplaçants. Comme l'a annoncé Igor Tudor, l'international français ne rentre pas dans ses plans. Mais malgré cette situation, le président de l'OM entend bien conserver son joueur, et ce jusqu'au terme de son contrat.

La saison de Dimitri Payet s'apparente à un long chemin de croix. Le joueur de 36 ans ne rentre pas dans les plans d'Igor Tudor cette saison et l'entraîneur de l'OM l'a bien fait savoir au cours d'un entretien à L'Equipe.





« Je suis désolé de cette situation, mais... »

« Je suis désolé de cette situation, parce qu'il a très bien joué la saison dernière, c'était un autre foot, à un autre rythme, davantage fait pour ses qualités. Mais moi, ce football-là, je ne sais pas faire, et si je suis venu ici, je dois faire ce que je sais faire et ce en quoi je crois. Je dois suivre mon idée de jeu et choisir ceux qui vont avec cette idée » avait déclaré Tudor.

Longoria scelle l'avenir de Payet