Mercato : Le PSG est prévenu, Mbappé veut claquer la porte

Il y a un peu moins d’un an, la prolongation monstre de Kylian Mbappé semblait avoir tout arrangé. Elle n’a pourtant fait que déplacer le problème, puisque après les frictions de l’automne dernier, la star du Paris Saint-Germain est à nouveau au centre des spéculations et forcément, cela fait saliver un Real Madrid qui ne l’a jamais vraiment oublié.

Le PSG était tout sourire en mai dernier, lorsque contre toute attente Kylian Mbappé était célébré dans un Parc des Princes plein à craquer montrant un maillot floqué du numéro 2025, date de la fin de son nouveau contrat. Comme on l’a pourtant su après, ce chiffre n’est pas vraiment correct, puisque l’attaquant français a l’occasion de s’en aller libre dès juin 2024.

Mbappé veut partir dans un an

Quand on pense à ce qui s’est passé récemment, avec une nouvelle passe d’arme entre Kylian Mbappé et le PSG, on peut commencer à craindre pour son avenir. En tout cas, ce n’est pas Il Corriere dello Sport qui va rassurer les supporters du PSG ! Ce vendredi, le quotidien nous révèle que les envies de départ de Mbappé auraient refait surface. Pire, il aurait même annoncé au PSG qu’il souhaiterait partir à la fin de la saison prochaine, soit deux ans après sa prolongation.

