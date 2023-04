Le clan Mbappé menace le PSG, le Qatar est dos au mur

La rédaction

Décevant cette saison encore, le PSG se trouve face à un gros chantier alors que le 11ème titre de champion de France semble encore loin d’être acquis. Outre le possible départ de Lionel Messi en fin de contrat en juin prochain, le club parisien pourrait se heurter une fois de plus, aux possibles envies de départ de Kylian Mbappé, figure de proue du projet sportif.

Les années se suivent et se ressemblent pour le PSG. Alors que le club connaît l’une de ses pires saisons depuis l’arrivée de QSI en 2011, le navire parisien ne semble pas si loin de partir à la dérive. Entre la question de la prolongation de certaines vedettes décevantes comme Lionel Messi ou Sergio Ramos, celle de l’entraîneur, mais également l’enveloppe financière pour le prochain mercato, le club parisien semble dans le flou le plus complet. Et alors que ce jeudi, Kylian Mbappé est monté au créneau contre la communication du club (à propos d’une vidéo promouvant le réabonnement au Parc des Princes), l’avenir de ce dernier pourrait également être remis en cause cet été.

Le couple d'un joueur du PSG fait un gros buzz en Argentine https://t.co/mBn1yKtizG pic.twitter.com/noiE9NWVnR — le10sport (@le10sport) April 8, 2023

L'avenir de Mbappé relancé

Pourtant, Kylian Mbappé avait semblé mettre fin l’été dernier, à un long feuilleton. Le prodige de Bondy avait finalement refusé les avances du Real Madrid pour prolonger son contrat au PSG. Désormais lié au club de la capitale jusqu’en 2025, le néo-capitaine de l’équipe de France avait également affirmé avec humour que son avenir n’était pas directement établi en fonction des résultats de son club en Ligue des Champions. Des nouvelles rassurantes pour le PSG donc, mais voilà, l’ambition du numéro 7, ainsi que son attirance de toujours pour le Real Madrid relancent une fois encore, la question de son avenir. Question à laquelle le média The Athletic a tenté d’apporter certains éclaircissements.

Le projet sportif du PSG déterminant dans un possible départ de Mbappé

En effet, le média anglais révèle que l’entourage de Kylian Mbappé sera très attentif au projet sportif mis en place par le PSG la saison prochaine. Son avenir au sein du club parisien en dépend. Et si le Qatar se trouve désormais dans l’obligation de changer les choses, le clan Mbappé lui, sait qu’en vue d’un possible transfert, le club demandera une somme extrêmement élevée, voire, ne fixera aucun montant, ce qui rendra son départ très compliqué…