PSG : Il interpelle Neymar et Mbappé pour un énorme combat

Hugo Chirossel

Alors que l’Inter Milan affrontait la Juventus mardi dernier en demi-finale aller de la Coupe d’Italie (1-1), Romelu Lukaku a été victime de cris racistes provenant de supporters de la Vieille Dame. Sur les réseaux sociaux, Memphis Depay a interpellé plusieurs joueurs, notamment Kylian Mbappé et Neymar, afin de continuer à lutter contre le racisme.

« 2023 et toujours les mêmes problèmes. Mais on ne va pas vous laisser faire. Tous contre le racisme . » Victime de racisme mardi dernier, lors de la demi-finale aller de la Coupe d’Italie entre la Juventus et l’Inter Milan (1-1), Romelu Lukaku a reçu le soutien de Kylian Mbappé. De nombreux acteurs du monde du football sont également montés au créneau afin de dénoncer ces agissements.

« Il est temps que tous les athlètes commencent à se connecter les uns aux autres »

Ce qu’a notamment fait Memphis Depay. Sur Instagram , l’attaquant de l’Atlético de Madrid a identifié plusieurs joueurs, dont Kylian Mbappé, Neymar, Paul Pogba ou bien Vinicius Jr, et a appelé à l’unité face au racisme : « Aveugle et sourd au monde mais jamais au racisme ! Il est temps que tous les athlètes commencent à se connecter les uns aux autres, afin que nous puissions gérer cette maladie comme nous le devrions. Une fois que nous nous rassemblerons, nous pourrons vraiment changer les choses, car ces entreprises ne le feront pas à notre place », a déclaré Memphis Depay.

« J'espère que la ligue prendra des mesures concrètes »