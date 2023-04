PSG : «J’en ai marre», Mbappé se fait dézinguer

La rédaction

Alors que le PSG se déplace à Nice samedi, le club parisien fait face à une énième controverse. La faute à une vidéo publiée jeudi par le club, dans laquelle apparaissent Kylian Mbappé ainsi que d’autres joueurs comme Nuno Mendes. Problème, le numéro 7 et la communication officiel du PSG n’avaient pas donné leur accord pour ce clip visant à promouvoir le Parc des Princes et la réouverture des abonnements pour la saison prochaine.

Ce jeudi, la réaction sur Instagram de Kylian Mbappé concernant la vidéo de promotion de la campagne de réabonnement PSG était sans appel : « À aucun moment, je n’ai été informé de la teneur de l’entretien avec mon interlocuteur », déclarait notamment le prodige de Bondy, visiblement remonté sur la question des droits à l’image des footballeurs. Mais la réaction de ce dernier n'a clairement pas été appréciée de tous.

Dugarry ne comprend pas Kylian Mbappé

Interrogé au micro de RMC , Christophe Dugarry a enragé contre l’attitude de Kylian Mbappé : « J’en ai marre de tous ces susceptibles. On le met au centre de la communication, du marketing. Le club aurait dû le prévenir, ok, mais est-ce que vous pensez que ça vaut un message sur les réseaux sociaux pour afficher ton club ? Pour afficher ton responsable de communication ? Tu peux appeler ta direction et régler ça en interne. Le mec qui a fait cette promo, c’est lui le responsable des fautes du Paris Saint-Germain ? Vous pensez qu’on va repousser les problèmes du Paris Saint-Germain sur un mec qui a fait une publicité ? Même le message de Kylian je ne le comprends pas » déclare le champion du monde 1998.

PSG : Mbappé pousse un coup de gueule, ça ne plaît pas du tout https://t.co/HNTiFmDuTS pic.twitter.com/7nY041BQce — le10sport (@le10sport) April 7, 2023

« Ils sont nuls » Dugarry tacle les joueurs du PSG