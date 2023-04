Un transfert est réclamé, l’OM veut mettre fin à son calvaire

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Titulaire important depuis l’arrivée d’Igor Tudor, Leonardo Balerdi vit des semaines compliquées. Entre ses erreurs contre Annecy et son exclusion face à Strasbourg, le défenseur central de l’OM est poussé vers la sortie par certains supporters. Son entraîneur, lui, ne veut pas le lâcher et pourrait le titulariser face à Lorient.

Depuis son arrivée à l’OM à l’été 2020, Leonardo Balerdi n’a jamais fait l’unanimité. Cette saison, l’international argentin n’a jamais été aussi proche de se mettre les supporters dans sa poche… avant que la situation n’évolue dans le mauvais sens. Très bon en début d’année, Balerdi est retombé dans ses travers, notamment en Coupe de France. Coupable sur les deux buts d’Annecy, Leonardo Balerdi a aussi manqué le tir au but décisif de l’OM.

Balerdi dans le dur

Deux semaines plus tard, le défenseur central marseillais était exclu après seulement 25 minutes de jeu contre Strasbourg. L’erreur de trop pour certains supporters de l’OM qui ont réclamé son départ. Mais Igor Tudor ne voit pas la situation du même œil.

Tudor prêt à le relancer contre Lorient