«On va éviter les problèmes», il prend une grosse décision pour la vente de l’OM

Cela fait maintenant plusieurs années que le sujet de la vente de l'Olympique de Marseille déchaîne les passions. Racheté par Frank McCourt en 2016, il se murmure que le propriétaire américaine chercherait à vendre le club malgré ses démentis réguliers. Mais le propriétaire se montrerait gourmand sur la somme demandée même si une bonne nouvelle pourrait tomber...

Récemment, Romain Molina expliquait que Frank McCourt avait cherché à vendre l'OM à des Emiratis contre 500M€. Une somme folle, qui n'a pas conduit au dénouement espéré pour le milliardaire américain. Mais Thibaud Vézirian qui évoque souvent ce dossier a expliqué qu'il ne pouvait encore rien dire mais que le dénouement plairait aux supporters...

« On va éviter les problèmes »

Durant un live Twitch , le journaliste Thibaud Vézirian a été interrogé par un viewer lui demandant où ça en était. L'OM ne goûte guère à toutes ces suppositions et avait même menacé d'attaquer en justice les personnes qui parleraient trop. Vézirian n'a alors donné pour seule réponse : « La vente de l’OM ? On va éviter les problèmes et comme disait José Mourinho, si je parle i’m in big trouble. »

« Ce qui va arriver va rendre encore plus heureux »