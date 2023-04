Le PSG prépare du lourd, ce serait du jamais-vu

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, il ne faut pas s'attendre à un départ de Luis Campos dans les prochaines semaines. Le conseiller sportif du PSG devrait conserver son poste la saison prochaine et affiche un incroyable objectif. Le Portugais souhaite bâtir une équipe capable de remporter l'ensemble des trophées nationaux, mais aussi la Ligue des champions.

Rebelote pour le PSG. Après une nouvelle saison décevante, le club parisien s'apprête à changer de visage. Durant l'intersaison, plusieurs changements sont attendus, que ce soit dans le groupe parisien, ou sur le banc. Il semble déjà acté que Christophe Galtier ne poursuivra pas l'aventure la saison prochaine. A contrario, Luis Campos devrait rester dans l'organigramme parisien, malgré ses nombreux ratés lors des périodes de mercatos.





Conforté, Campos veut se racheter

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le Qatar garde une certaine confiance en Luis Campos. Conscient de ses erreurs, le Portugais espère se racheter, et ce dès le prochain mercato estival. Un rendez-vous important pour le conseiller sportif du PSG, attendu au tournant par Doha. La pression est grande sur les épaules de Campos, qui a commencé à se pencher sur la reconstruction de son équipe. En plus de Milan Skriniar, dont l'arrivée est actée, le club parisien rechercherait un numéro six, un ailier gauche, mais aussi un avant-centre.

Un incroyable défi est fixé