Le gros dilemme du PSG pour le mercato

Thibault Morlain

Visiblement confirmé dans ses fonctions de conseiller sportif du PSG, Luis Campos se pencherait d’ores et déjà sur le futur mercato estival du club de la capitale. Le Portugais aurait d’ailleurs identifié plusieurs secteurs à renforcer. Cela serait notamment le cas au milieu de terrain. Reste maintenant à identifier le bon profil et visiblement, au PSG, on ne serait pas encore sûr à 100% de ce qu’on rechercherait.

N’ayant plus que la Ligue 1 à jouer, le PSG aurait déjà la tête à la saison prochaine. Afin d’oublier cet exercice décevant, le club de la capitale va chercher à revenir plus fort. Cela passera donc par un gros recrutement estival. Comme le10sport.com vous l’a révélé, Luis Campos a toujours la confiance du Qatar et travaille donc sur le mercato à venir du PSG. Qui rejoindra alors l’effectif parisien ? Selon les informations de Goal , les besoins auraient été identifiés. Ainsi, le club de la capitale devrait se mettre en quête d’un attaquant, d’un ailier, d’un milieu de terrain et peut-être d’un défenseur central en plus de Milan Skriniar.

Mbappé craque en public, le PSG hallucine https://t.co/7usT8fUPoB pic.twitter.com/6xDDxYflka — le10sport (@le10sport) April 8, 2023

Un milieu de terrain offensif…

Les postes sont identifiés donc au PSG, ne manque plus que maintenant à trouver les joueurs pour répondre à ces besoins. Mais encore faut-il savoir réellement ce qu’on cherche. Et pour ce qui est de la quête au milieu de terrain, le casse-tête serait là pour les dirigeants du PSG. En effet, comme l’explique Goal , le club de la capitale voudrait s’offrir un joueur avec une grosse densité physique. Mais pour en faire quoi ? Recruter un joueur au profil offensif, qui se projette pour tenter de marquer des buts serait ainsi une piste.

… ou plus défensif pour le PSG ?

Mais le PSG en aurait également une seconde. En effet, le dilemme se ferait donc entre un milieu de terrain plus offensif et un milieu de terrain plus défensif. Faire venir un réel 6 avec un gros impact devant la défense ferait également du bien à l’effectif parisien. Telle sera donc le problème auquel le PSG devra répondre à l’approche du mercato estival, bien que des noms commencent déjà à circuler. Le profil de Youssouf Fofana, international français de l’AS Monaco, plairait notamment. A suivre…