Mbappé, Campos... Toutes les infos mercato du 8 avril

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : L'avenir de Campos est scellé

Alors que la saison du PSG est loin d'être la meilleure, ça risque de faire de grosses victimes cet été. Si Christophe Galtier semble condamné, quid de Luis Campos ? Conseiller sportif du club de la capitale, le Portugais est visiblement parti pour continuer avec le PSG. Selon les informations de Fabrizio Romano, Campos aurait toujours la confiance de ses dirigeants et un départ ne serait donc pas prévu.



PSG : La grande annonce d'Osimhen

Pour épauler Kylian Mbappé, Victor Osimhen serait la priorité du PSG. Problème, le Nigérian est plus heureux que jamais à Naples. Pour France Football , il a expliqué : « Est-ce que je pourrais être plus heureux ? En vérité, ce qui m'arrive est incroyable. J'espère que les fans sont aussi heureux que moi, que nous. Tout l'environnement dont vous parlez mérite ce bonheur. Ce sont eux qui m'ont offert la confiance dont un jeune joueur a besoin pour véritablement exploser ».



Mbappé - PSG : La dernière bombe de la presse espagnole

Le feuilleton Kylian Mbappé n'en finit plus de faire parler. Aujourd'hui au PSG, le crack de Bondy n'a pas hésité à pousser un coup de gueule contre sa direction. De quoi relancer les rumeurs de départ ? De son côté, le PSG ferait tout pour le conserver. C'est ainsi que Marca a révélé ce samedi que les discussions étaient lancées en coulisses pour une prolongation de Mbappé, lui qui est aujourd'hui sous contrat jusqu'en 2024.



