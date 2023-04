PSG : Trompé, le Real Madrid remet le couvercle avec Mbappé

Thomas Bourseau

Mécontent de la surexposition dont il jouit au PSG, Kylian Mbappé penserait à nouveau à un départ pour le Real Madrid selon la presse. Diverses discussions auraient eu lieu cette saison entre les deux parties.

Kylian Mbappé pourrait-il quitter le PSG ? En raison de son mécontentement grandissant envers les décisions sportives et marketing prises par le club de la capitale, le dernier exemple en date étant la campagne d’abonnements pour le Parc des princes la saison prochaine via laquelle il a été selon lui surexposé, Mbappé serait proche du craquage et prêt à tout plaquer.

Mbappé aurait avoué à son entourage son désir de jouer pour le Real Madrid

C’est en effet ce que la Cadena SER révélait vendredi avec un départ libre de tout contrat en 2024, choisissant ainsi de ne pas activer la clause pour prolonger son bail jusqu’en juin 2025. The Athletic confirme la tendance ce samedi. Et après avoir pris la température auprès de son entourage, Mbappé aurait fait savoir à ses proches qu’il compterait jouer pour le Real Madrid à un moment donné de sa carrière.

De multiples discussions cette saison entre le clan Mbappé et le Real Madrid