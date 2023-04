Un sale tour de Mbappé au PSG ? Le Qatar assure ses arrières

Thomas Bourseau

Commençant à être lassé d’être surexposé par le PSG, Kylian Mbappé songerait à plier bagage à l’été 2024 selon la presse espagnole. Le PSG prévoirait de l’en empêcher, mais assurerait déjà ses arrières avec Jude Bellingham.

Kylian Mbappé pourrait finir par quitter le PSG à l’été 2024. Pour rappel, la prolongation de contrat du champion du monde signée au printemps 2022 jusqu’en juin 2025 contiendrait une clause lui permettant d’être le seul décisionnaire d’activer ou non l’ultime année de son contrat. Et il se trouverait que la campagne médiatique d’abonnements pour la saison prochaine au Parc des princes ait été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

Mbappé prêt à partir en 2024 ? Le PSG ne va pas se laisser faire

En effet, d’après la Cadena SER , le mécontentement rendu public de Kylian Mbappé pourrait avoir de sérieuses répercussions sur son avenir, lui qui envisagerait de plus en plus de plier bagage en quittant le PSG par le biais de la clause figurant dans son contrat à l’été 2024. Le Real Madrid serait toujours sa destination privilégiée. De son côté, le comité de direction du Paris Saint-Germain aurait à coeur, sous l’impulsion de Nasser Al-Khelaïfi de l’inciter à rester en bâtissant un projet sportif gagnant, afin de déboucher sur une éventuelle prolongation de contrat.

Le PSG s’est rapproché de Jude Bellingham cette semaine