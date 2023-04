20M€ pour un transfert, l’OM fait un braquage

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato hivernal, l’OM s’est renforcé en réalisant de très jolis coup. Le club phocéen s’est notamment offert la révélation de la Coupe du monde avec le Maroc : Azzedine Ounahi. Alors que le milieu de terrain évoluait à Angers, il a donc posé ses valises à l’OM, moyennant un transfert à 10M€. Une incroyable opération financière pour les Phocéens alors que d’autres clubs offraient plus pour Ounahi.

Alors que le Maroc a impressionné à la Coupe du monde, Azzedine Ounahi a profité du parcours des Lions de l’Atlas pour se révéler aux yeux de tous. Des performances qui ne sont alors pas passées inaperçues auprès des clubs européens. Ainsi, lors du mercato hivernal, Ounahi était sur les tablettes de nombreux clubs et c’est finalement l’OM qui a fini par rafler la mise avec l’ex-joueur d’Angers désormais. Une très belle opération sportive, mais aussi financière. En effet, pour recruter Azzedine Ounahi au SCO d’Angers, Pablo Longoria aurait dépensé 8M€ + 2M€ de bonus.

« Leeds avait offert 20 patates »

A l’occasion d’une vidéo sur sa chaine Youtube à propos d’Angers, Romain Molina a confirmé le prix payé par l’OM pour Azzedine Ounahi. Un véritable braquage étant donné que dans le même temps, Leeds offrait deux fois plus avec un chèque de 20M€. « Il part à Marseille pour 8+2, c’est vrai. Sachant que Leeds avait offert 20 patates. Il n’y avait que Leeds qui avait une offre ferme sur Ounahi. Naples s’était un peu renseigné, mais l’offre ferme vient de Leeds. Le joueur ne veut pas y aller », a lâché Molina.

