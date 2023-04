L’OM tape dans le mille, le mercato s’annonce bouillant

Thomas Bourseau

Alexis Sanchez est tout bonnement intouchable à l’OM cette saison de par son investissement et son réalisme. Néanmoins, son contrat arrive à son terme et la sonnette d’alarme a été tirée pour son mercato.

Certes, Alexis Sanchez n’a pas trouvé le chemin des filets dimanche soir à Lorient (0-0). Cependant, la recrue phare de l’été 2022 de Pablo Longoria fait tout simplement l’unanimité à l’OM. Le président de l’Olympique de Marseille ne s’est pas trompé en relançant Sanchez dont la gloire semblait appartenir au passé au FC Barcelone et à Arsenal.

Sanchez l’incontournable

À l’OM, Sanchez a inscrit 12 buts en Ligue 1 cette saison pour une passe décisive. Infatigable et incontournable, Alexis Sanchez aurait pu ne pas débarquer à Marseille si l’OM était parvenu à ses fins avec Memphis Depay ou Paulo Dybala. Mais finalement, c’est pour le mieux et Sanchez est salué de part et d’autres à commencer par le vestiaire de l’OM et l’omniprésent Valentin Rongier. « Il aime bien parler, c’est un leader dans l’âme, il nous apporte cette expérience ».

«Un joueur comme ça, tout le monde le veut»