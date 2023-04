Mbappé - PSG : Il propose une folle solution, Messi et Neymar impliqués

La rédaction

Le feuilleton Lionel Messi agite le PSG depuis la reprise post-Coupe du monde. Alors qu'une prolongation de contrat semblait être en bonne voie, tout s'est subitement délité et la tendance est désormais plus que jamais à un départ de La Pulga en fin de saison, son contrat expirant en juin 2023. Mais Mickaël Landreau a peut-être trouvé la solution.

Le PSG commence déjà à préparer la saison prochaine et ça commence par prolonger les joueurs essentiels au bon déroulement du projet du club de la capitale. Avec un trio d'attaque qui faisait peur à l'Europe entière, la MNM, composée de Messi, Neymar et Mbappé n'a pas eu l'effet escompté, au point que le PSG souhaiterait en finir avec ce trio.Le casse-tête commence donc pour les dirigeants parisiens qui vont devoir faire le bon choix.

«Si Mbappé s'en va, je garde Messi»

Mickaël Landreau s'est fait une idée de l'orientation à prendre. Sur Canal+ , le consultant et ancien gardien du PSG évoque ce dossier épineux : « Le feuilleton Messi ? Il y a un élément à prendre en compte. Est-ce que (Kylian) Mbappé va rester au PSG ? Si Mbappé reste au PSG, je ne garde pas Messi et je construis une vraie équipe autour de Mbappé. Si par contre il s’en va, je me dis que les rôles sont inversés et qu’il faut garder Messi pour faire en fonction de lui. »

Messi - PSG : La décision fracassante du Qatar https://t.co/4nWu59XZvh pic.twitter.com/d3pYU2HVut — le10sport (@le10sport) April 9, 2023

«Dans l'idéal, il faut construire autour de Mbappé»