Il veut signer au PSG, ce sera 50M€

Amadou Diawara

Désireux de renforcer davantage le milieu de terrain du PSG, Luis Campos aurait identifié le profil de Mohammed Kudus. De son côté, l'international ghanéen serait prêt à répondre favorablement à l'appel du conseiller football parisien. En parallèle, l'Ajax ouvrirait la porte à un départ de Mohammed Kudus cet été en cas d'offre supérieure à 50M€.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a révolutionné son milieu de terrain. Ayant sacrifié plusieurs joueurs dans l'entrejeu - et notamment Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes, Idrissa Gueye et Julian Draxler, qui est plus offensif - Luis Campos a bouclé les signatures de Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz et de Carlos Soler en paralllèle. Toutefois, le conseiller football du PSG ne serait toujours pas satisfait du milieu de terrain de Christophe Galtier.

Mohammed Kudus veut signer au PSG

Selon les informations de Pedro Almeida, lâchées sur son compte Instagram , Luis Campos serait très intéressé par Mohammed Kudus. D'ailleurs, le conseiller football du PSG aurait déjà lancé les hostilités sur ce dossier, puisqu'il aurait débuté les discussions avec la direction de l'Ajax. Mais quelle est la position du club batave et du joueur ?

L'Ajax réclame plus de 50M€ pour Kudus